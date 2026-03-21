Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme - Son Dakika
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme

21.03.2026 15:01
Ümraniye'de ünlü rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak için arabuluculuk yapmak isterken çakarlı araçla gelen şüphelilerin açtığı ateşle öldürülen genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan Aleyna Kalaycıoğlu'nun gözaltı süresi bir gün uzatıldı.

Türkiye genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı (21) cinayetini konuşuyor. Yürek yakan cinayetle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan (21) yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti.

GENÇ FUTBOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Grup araç içinde beklerken iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler silahla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

POLİS FAİLİN PEŞİNDE

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın aktardığı bilgilere göre; olayın failinin ünlü armatör armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nın oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu belirlendi. Polis, olay yerinden kaçan ve kimliği belirlenen firari şüpheli Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nu yakalanması için çalışma başlattı.

KALAYCIOĞLU'NA EK GÖZALTI SÜRESİ TALEP EDİLDİ

Cinayet Büro amirliği ekiplerince gözaltına alınan Aleyna Kalaycıoğlu'nun emniyetteki işlemleri sürüyor. Cinayet Büro Kalaycıoğlu için ek gözaltı talebinde bulundu. 1 gün daha gözaltında kalacak.

"TOPRAK SENİ İNCİTMESİN"

Canbay, olaydan sonra yaptığı paylaşımda hayatını kaybeden genç futbolcuyla olan fotoğrafına "Toprak seni incitmesin kurban olduğum" notunu düştü.

"OĞLUM İYİLİK YAPMAK İSTERKEN ÖLDÜ"

Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen baba Cemil Kundakçı, oğlunun Kars 36 Spor'da futbol oynadığını ve bayram tatili için İstanbul'a geldiğini belirterek, "Benim oğlum 21 yaşında. Kars 36 Spor'da top oynuyor. Daha bu sene yeni yolladım, 2-3 ay oldu oraya gideli. Bayram vesilesiyle üç gün tatile geldi. Oğlumun sanatçı arkadaşları var. Bu Bağcılar kökenli rapçi çocuklar var, Canbay & Wolker ikilisi. Bunlarla abi-kardeş, dost. Bunların içerisinde Vahap Canbay'ın Aleyna Kalaycıoğlu diye gene şarkıcılık yapan bir sevgilisi var. Bunlar 15-20 gün önce ayrılmışlar. Aleyna Kalaycıoğlu, oğlum Kubilay'ı biliyorum yani, diyalogları iyiydi, severdi. İyi bir diyalogları vardı. Vahap Canbay da kardeşi gibi sever oğlumu. Oğlumdan rica ediyorlar. Diyorlar ki 'Aleyna ablan seni sever, bizi onunla konuştur, ben barışmak istiyorum, görüşmek istiyorum' şeklinde bir talep oluşuyor. Ve oğlum dün akşam yanında Vahap Canbay ve gene şarkıcı arkadaşları eğer yanlış hatırlamıyorsam ismi Yalçın'dı oğlumla beraber Aleyna'nın Ümraniye'deki çalıştığı stüdyonun oraya gidiyorlar" diye konuştu.

"ORADA OLDUKLARI BİLGİSİNİ KİM VERDİ?"

Saldırının nasıl gerçekleştiğini anlatan Kundakçı, "Orada arabada beklerlerken, isminin A.K. olduğunu öğrendiğim. Diyarbakırlı bir iş adamının oğlu geliyor, arabanın camına vuruyor, kapıyı açıyor. Vahap Canbay aşağı iniyor. O ara artık ne yaşandı aralarında bilmiyorum, bu şahıs ateş ediyor. Ateş edince kurşun oğluma geliyor. Vücudunun bir tarafından giriyor öbür tarafından çıkıyor ve oğlum hastanede rahmetli oldu. Ağır bir şekilde hastaneye kaldırılıyor, rahmetli oldu. Yani iki kişi arasında iyilik yapmaya çalışırken benim oğlum rahmetli oldu. Pırıl pırıl gencecik bir çocuk. Ve bu gelen şahıs buraya nasıl geldi? Oğlumla Vahap Canbay'ların orada olduğunu kim söyledi buna? Birinden bilgi aldı. Bu bilgiyi kimden alabilir? Aleyna Kalaycıoğlu'ndan alabilir veya Aleyna Kalaycıoğlu'nun bildiğim kadarıyla annesi, Vahap Canbay ile kızının görüşmesini istemiyormuş. Ve sosyal medya üzerinden bu oğlumu vuran şahıs ile görüşmeleri oluyormuş. Bunun bilgisini aldım. Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi yönlendirmiş olabilir. Aleyna Kalaycıoğlu'nun yaptırdığını pek zannetmem, yani tahmin etmiyorum oğlumu sevdiği için tahmin etmiyorum. Ama her şey olabilir" dedi.

"DENİZ YOLUYLA KAÇABİLİR"

Oğlunun katilinin bir an önce yakalanmasını isteyen baba, "Benim oğlum öldü. Aleyna Kalaycıoğlu dahil şu an ortada yok. Çıkacak, neyse konu anlatacak. Konuyu biliyor çünkü. Hatta arabada kamera görüntüleri varmış, sanırım yasak gelmiş. Kamera görüntülerinde Aleyna Kalaycıoğlu'nun çığlık sesine benzer bir çığlık sesi duyuluyor. Sanırım ateş etme olayından sonra bu oluyor, çığlık sesi duyuluyor. Yani Aleyna Kalaycıoğlu bu konuyu biliyor. Vuran kişi kaçmış, vuran kişi hala yakalanmadı. Ve benim aldığım bilgilere göre deniz yoluyla kaçırılma ihtimali yüksek. Deniz yoluna adaletin, kanunun dikkat edip araştırması lazım acilen. Çakarlı araçla gelmişler. Bu şahsın yakalanması lazım. Şüphelinin babası spor kulübü başkanlığı yapmış. Benim oğlum da sporcuydu. Çıkacak diyecek ki: 'Bunu benim oğlum yaptı, buyurun oğlumu teslim ediyorum. Diyecek ki, gençlere ilgi gösteren bir insanın oğlu genç katili, bir sporcu katili. Çıkacak oğlunu teslim edecek. Oğlumun kanı yerde kalmayacak" diye konuştu.

"ADALETE GÜVENİYORUM"

Cemil Kundakçı "Oğlumu vuran kişi cezasını alacak. Kanun onu çıkarmalı ortaya. Ben kanuna, adalete güveniyorum. Rica ediyorum, rica ediyorum. Devlet görevlilerinin de çocukları var, evlatları var. Kendi evlatlarına yapılmış gibi düşünerek bu konuyu, oğlumun katilini bulsunlar, cezasını versinler. Bir baba olarak rica ediyorum, babalardan rica ediyorum. Benim eşim ağlıyor, ayakta duramıyor. Anneler var, kanunda görevli olan eşlerini zorlasınlar, zorlasınlar üzerine gitsinler bu olayın. Oğlumun katili çıksın ortaya. Sizlerden de rica ediyorum, ne olur kapatmayın bu olayı. Gidin üzerine, üzerine gidin çıksın bu ortaya" ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ha07600760 ha07600760:
    rap nedir bunun neresi ünlü soytarı 6 1 Yanıtla
  • Hüseyin Ülgülü Hüseyin Ülgülü:
    Olan gencecik çocuğa oldu çok yazık... 4 0 Yanıtla
