ABD, Karayipler'de uyuşturucu taşıyan tekneyi vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD, Karayipler'de uyuşturucu taşıyan tekneyi vurdu

Haberin Videosunu İzleyin
ABD, Karayipler\'de uyuşturucu taşıyan tekneyi vurdu
05.05.2026 08:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ABD, Karayipler\'de uyuşturucu taşıyan tekneyi vurdu
Haber Videosu

ABD ordusu, Karayipler’de uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye operasyon düzenlediğini açıkladı. Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen saldırıda 2 kişinin öldürüldüğü, ABD personelinin zarar görmediği bildirildi.

ABD ordusu, Karayipler’de uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye daha operasyon düzenlediğini açıkladı. Saldırıda 2 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

“NARKO-TERÖRİST” VURGUSU

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) tarafından yapılan açıklamada, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik’te sürdürülen operasyonlar kapsamında yeni bir hedefe müdahale edildiği belirtildi. Açıklamada, saldırıya uğrayan teknenin “terör örgütü” olarak tanımlanan yapılarla bağlantılı olduğu ifade edildi.

İSTİHBARATLA TESPİT EDİLDİ

Yetkililer, elde edilen istihbaratın söz konusu teknenin bölgede bilinen kaçakçılık rotasında uyuşturucu taşıdığını doğruladığını vurguladı. Operasyonun, “Güney Mızrağı Operasyonu” kapsamında gerçekleştirildiği aktarıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, “Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüştür. Hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir” ifadelerine yer verildi.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

ABD ordusunun Karayipler ve Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığına karşı operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel ABD, Karayipler'de uyuşturucu taşıyan tekneyi vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tilki girdiği kümeste 14 tavuğu telef etti O anlar kamerada Tilki girdiği kümeste 14 tavuğu telef etti! O anlar kamerada
Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı
Nesrin Cavadzade sessiz sedasız evlendi Aradaki yaş farkı olay oldu Nesrin Cavadzade sessiz sedasız evlendi! Aradaki yaş farkı olay oldu
Mustafa Varank: Bana göre CHP’nin adayı Özgür Özel Mustafa Varank: Bana göre CHP'nin adayı Özgür Özel
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti
Hangi aday kimi getirecek İşte Fenerbahçe’nin teknik direktör adayları Hangi aday kimi getirecek? İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları
Bakan Şimşek’ten enflasyon açıklaması: Yükseliş geçici, dezenflasyon sürecek Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Yükseliş geçici, dezenflasyon sürecek
Şamil Tayyar: Ufukta sandık var Şamil Tayyar: Ufukta sandık var
İran “Savaş gemisi vuruldu“ dedi, ABD yalanladı İran "Savaş gemisi vuruldu" dedi, ABD yalanladı
Manisa’da yaşlı adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti Manisa'da yaşlı adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

09:14
8 ilde 1.6 milyar TL’lik dev operasyon Suç örgütüne büyük darbe indirildi
8 ilde 1.6 milyar TL'lik dev operasyon! Suç örgütüne büyük darbe indirildi
09:06
Icardi’yi isteyen Amedspor’a büyük şok
Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok
08:58
Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler
Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler
08:49
Efsane futbolcu aynı odada 2 kadınla görüntülenmişti Gerçek ortaya çıktı
Efsane futbolcu aynı odada 2 kadınla görüntülenmişti! Gerçek ortaya çıktı
08:34
Yok böyle gol Puskas alabilir
Yok böyle gol! Puskas alabilir
08:32
JP Morgan’daki “köle“ skandalında yeni detaylar: Üçlü ilişki iddiaları dosyada
JP Morgan'daki "köle" skandalında yeni detaylar: Üçlü ilişki iddiaları dosyada
08:27
Fenerbahçe’de bomba Sidiki Cherif kararı
Fenerbahçe'de bomba Sidiki Cherif kararı
08:16
Galatasaray’da Antalyaspor maçı öncesi yasak
Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesi yasak
07:40
Hürmüz’de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu
Hürmüz'de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu
07:09
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
06:02
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 09:36:11. #7.12#
SON DAKİKA: ABD, Karayipler'de uyuşturucu taşıyan tekneyi vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.