Meksika ordusuna ait bir helikopter, havalandıktan kısa süre sonra düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olay büyük paniğe neden oldu.
Görüntülerde helikopterin havalandıktan kısa süre sonra dengesini kaybettiği ve hızla yere çakıldığı görüldü. Düşüş anı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Helikopterin düşmesiyle birlikte bölgede panik yaşanırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Görüntülerde çevredeki kişilerin yaşadığı korku da dikkat çekti.
Kazada can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayın nedenine ilişkin inceleme başlatılması bekleniyor.
Son Dakika › Meksika › Meksika ordusuna ait helikopter, kalkıştan hemen sonra düştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?