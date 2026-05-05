Meksika ordusuna ait helikopter, kalkıştan hemen sonra düştü

Meksika ordusuna ait bir helikopter, havalandıktan kısa süre sonra düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olay büyük paniğe neden oldu.

KALKIŞTAN HEMEN SONRA DÜŞTÜ

Görüntülerde helikopterin havalandıktan kısa süre sonra dengesini kaybettiği ve hızla yere çakıldığı görüldü. Düşüş anı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

KORKU VE PANİK YAŞANDI

Helikopterin düşmesiyle birlikte bölgede panik yaşanırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Görüntülerde çevredeki kişilerin yaşadığı korku da dikkat çekti.

DURUMLA İLGİLİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Kazada can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayın nedenine ilişkin inceleme başlatılması bekleniyor.