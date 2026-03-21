Dortmund Emre Can ile yeni sözleşme imzaladı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
21.03.2026 16:37  Güncelleme: 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Borussia Dortmund, çapraz bağ sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Emre Can'ın sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı. Alman kulübü, 32 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla anlaşmaya vardığını duyurdu.

2027'YE KADAR DEVAM KARARI

Alman kulübü, 32 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla anlaşmaya vardığını açıkladı. Yapılan duyuruda, şubat ayında çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve sezonu kapatan Emre Can'ın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

SAKATLIĞA RAĞMEN DESTEK MESAJI

Dortmund yönetimi, yaşadığı ciddi sakatlığa rağmen Emre Can'a olan güvenini yeni sözleşmeyle gösterdi. Kulüp, deneyimli oyuncunun iyileşme sürecinin ardından takıma katkı sağlamaya devam edeceğine inanıyor. Emre Can, sakatlığından önce bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 16 maçta görev alırken 3 gol kaydetti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 17:46:09. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.