Aksaray'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, baldızını yaraladı
20.03.2026 17:34  Güncelleme: 18:02
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından annesinin mezarı başında av tüfeğiyle vurulan 35 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, ablası ağır yaralandı. Olayla ilgili şüpheli yakalandı.

EŞİNE MEZAR BAŞINDA ATEŞ ETTİ

İlçeye bağlı Oğuzlar köyünde H.E.Y. (46), boşanma aşamasındaki eşi G.Y. (35) ile ablası B.Ç'ye (46) annelerinin mezarını ziyaret ettikleri sırada av tüfeğiyle ateş edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ, ABLASI AĞIR YARALI

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede G.Y'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan B.Ç, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. H.E.Y, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA

