Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan bayram müjdesi: GÖKBEY, ambulans helikopter olarak hizmet verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Ramazan bayramının ilk günü dikkat çeken bir müjdeverdi. Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan, yerli ve milli imkânlarla geliştirilen GÖKBEY helikopterine ilişkin önemli bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı.

YERLİ ÜRETİM HELİKOPTERLER AMBULANS OLUYOR

Bayram coşkusunun yaşandığı günde açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Şu güzel haberi sizlere vermek isterim" diyerek müjdeyi duyurdu. Yerli üretim GÖKBEY helikopterinin ambulans helikopter olarak da kullanılacağını açıklayan Erdoğan, bunun sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemin kapısını aralayacağını ifade etti.

3 ADET GÖKBEY, SAĞLIK FİLOSUNA KATILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl sivil sertifikasyonu tamamlanan 3 adet GÖKBEY ambulans helikopterinin sağlık filosuna dahil edileceğini belirterek, "Yerli, milli helikopterimiz GÖKBEY'i inşallah ambulans helikopter olarak da kullanacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum." dedi.

TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ ŞARTLARINA UYGUN ÜRETİLİYOR

Gökbey, Türk Silahlı Kuvvetleri ve sivil havacılık alanlarında kullanılması amacıyla Türkiye'nin coğrafi ve iklim koşullarına göre Türk mühendisleri tarafından tasarlanan, geliştirilen ve TUSAŞ tesislerinde üretilen genel amaçlı helikopterdir.