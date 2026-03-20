Trump: NATO biz olmadan kağıttan kaplan

20.03.2026 17:02  Güncelleme: 17:22
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırılarda istediği desteği bulamadığı NATO'ya bir kez daha sert sözlerle yüklendi. Trump, "NATO, biz olmadan kağıttan kaplan. Korkaklar, bunu unutmayacağız." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump Cuma günü NATO'ya sert eleştirilerde bulunarak, transatlantik ittifakının ABD olmadan bir "kağıttan kaplan" olduğunu söyledi ve müttefiklerin Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma çabalarına destek vermeyi reddetmesini sert bir dille eleştirdi.

TRUMP'TAN NATO'YA ZEHİR ZEMBEREK TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, İran'a saldırılarda destek vermeyen NATO'yu bir kez daha hedef tahtasına oturttu. Sert sözlerle yüklenen Trump, NATO için "korkaklar" ifadesini kullandı.

"İRAN'I DURDURMA MÜCADELESİNE KATILMAK İSTEMEDİLER"

Trump, "Nükleer güç sahibi bir İran'ı durdurma mücadelesine katılmak istemediler. Şimdi bu mücadele askeri olarak kazanılmışken ve onlar için çok az tehlike söz konusuyken, ödemek zorunda kaldıkları yüksek petrol fiyatlarından şikayet ediyorlar; ancak yüksek petrol fiyatlarının tek sebebi olan Hürmüz Boğazı'nı açmaya yardım etmek istemiyorlar ki bu basit bir askeri manevradır," ifadelerini kullandı.

"KORKAKLAR, BUNU UNUTMAYACAĞIZ"

Sözlerine, "Onlar için yapması çok kolay ve riski çok az. NATO, biz olmadan kağıttan kaplan. Korkaklar, bunu unutmayacağız!" diye ekledi. İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı ve şimdiye kadar aralarında dönemin Dini Lideri Ali Hamaney'in de bulunduğu yaklaşık 1.300 kişinin ölümüne yol açan ortak saldırıdan bu yana Orta Doğu'da bölgesel gerilim tırmanmış durumda.

İran, bölge genelinde İHA ve füze saldırılarıyla misilleme yaptı ve normal şartlarda günde yaklaşık 20 milyon varil petrol ile küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinin kabaca %20'sinin geçtiği kritik bir güzergah olan Hürmüz Boğazı'nı çoğu ticari trafiğe fiilen kapattı.

Çatışmaların ortasında petrol fiyatları fırladı; uluslararası standart olan Brent ham petrolünün varili sabah saatlerindeki işlemlerde 108,21 dolardan işlem gördü. Bu rakam, ABD ve İsrail'in savaşı başlatmasından bu yana yaklaşık %50'lik bir artış anlamına geliyor.

Kaynak: AA

    Yorumlar (8)

  • nevzat ak nevzat ak:
    savaş açarken kimseye söylemedi şimdide yârdım istiyor 75 1 Yanıtla
    1234 1234:
    netenyahuya sormuş nevzat bey başka dostu kalmadi bunun 32 0
  • oktay sayar oktay sayar:
    Abd yi natodan çıkaralim 46 1 Yanıtla
  • 20040951 20040951:
    adam haklı 1 28 Yanıtla
    Murat Tulum Murat Tulum:
    Adammış, buna adam diyenin camını. 1 0
  • Serkan Güngör Serkan Güngör:
    bu bi deli 2 0 Yanıtla
  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    nato olmadan da amerika bir halt değil Trump, korkusuz, yürekli dünya ülkesi liderleri ispanya lideri gibi dik durabilse burbu sürter 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan Netanyahu’ya İran uyarısı: Enerji sahalarına dokunma Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı: Enerji sahalarına dokunma
İddia değil ABD’nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran’dan önce o ülke İddia değil ABD'nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran'dan önce o ülke
Semih Şentürk’ten çılgın şampiyonluk tahmini: Yüzde 90 şans verdi Semih Şentürk'ten çılgın şampiyonluk tahmini: Yüzde 90 şans verdi
Beşiktaş, Kasımpaşa’yı 5 maç sonra devirdi Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi
21 ev için ödediği aidat akılalmaz 2+1 ev için ödediği aidat akılalmaz
Konyaspor, Gençlerbirliği’ni son dakikalarda üzdü Konyaspor, Gençlerbirliği'ni son dakikalarda üzdü
Futboldan men edilecekler mi FIFA’dan İsrail kararı Futboldan men edilecekler mi? FIFA'dan İsrail kararı
Trump’tan Japonya Başbakanı’nın yanında şok Pearl Harbor çıkışı Trump'tan Japonya Başbakanı'nın yanında şok Pearl Harbor çıkışı

16:38
Kendi memleketinde silahlı korumalarla geziyor
Kendi memleketinde silahlı korumalarla geziyor
16:18
İncirlik’te siren sesleri MSB’den “Olumsuz bir durum yok“ açıklaması
İncirlik'te siren sesleri! MSB'den "Olumsuz bir durum yok" açıklaması
16:00
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna’nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı
15:47
İsviçre, ABD’ye silah ihracatını durdurdu
İsviçre, ABD'ye silah ihracatını durdurdu
15:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki
13:54
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
13:08
Türk takımlarının bu sezonki UEFA geliri 83,44 milyon avro
Türk takımlarının bu sezonki UEFA geliri 83,44 milyon avro
12:18
İsrail’i sarsan asker ihaneti Demir Kubbe nasıl delindiği ortaya çıktı
İsrail'i sarsan asker ihaneti! Demir Kubbe nasıl delindiği ortaya çıktı
