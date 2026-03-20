Trump: NATO biz olmadan kağıttan kaplan

ABD Başkanı Donald Trump Cuma günü NATO'ya sert eleştirilerde bulunarak, transatlantik ittifakının ABD olmadan bir "kağıttan kaplan" olduğunu söyledi ve müttefiklerin Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma çabalarına destek vermeyi reddetmesini sert bir dille eleştirdi.

TRUMP'TAN NATO'YA ZEHİR ZEMBEREK TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, İran'a saldırılarda destek vermeyen NATO'yu bir kez daha hedef tahtasına oturttu. Sert sözlerle yüklenen Trump, NATO için "korkaklar" ifadesini kullandı.

"İRAN'I DURDURMA MÜCADELESİNE KATILMAK İSTEMEDİLER"

Trump, "Nükleer güç sahibi bir İran'ı durdurma mücadelesine katılmak istemediler. Şimdi bu mücadele askeri olarak kazanılmışken ve onlar için çok az tehlike söz konusuyken, ödemek zorunda kaldıkları yüksek petrol fiyatlarından şikayet ediyorlar; ancak yüksek petrol fiyatlarının tek sebebi olan Hürmüz Boğazı'nı açmaya yardım etmek istemiyorlar ki bu basit bir askeri manevradır," ifadelerini kullandı.

"KORKAKLAR, BUNU UNUTMAYACAĞIZ"

Sözlerine, "Onlar için yapması çok kolay ve riski çok az. NATO, biz olmadan kağıttan kaplan. Korkaklar, bunu unutmayacağız!" diye ekledi. İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı ve şimdiye kadar aralarında dönemin Dini Lideri Ali Hamaney'in de bulunduğu yaklaşık 1.300 kişinin ölümüne yol açan ortak saldırıdan bu yana Orta Doğu'da bölgesel gerilim tırmanmış durumda.

İran, bölge genelinde İHA ve füze saldırılarıyla misilleme yaptı ve normal şartlarda günde yaklaşık 20 milyon varil petrol ile küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinin kabaca %20'sinin geçtiği kritik bir güzergah olan Hürmüz Boğazı'nı çoğu ticari trafiğe fiilen kapattı.

Çatışmaların ortasında petrol fiyatları fırladı; uluslararası standart olan Brent ham petrolünün varili sabah saatlerindeki işlemlerde 108,21 dolardan işlem gördü. Bu rakam, ABD ve İsrail'in savaşı başlatmasından bu yana yaklaşık %50'lik bir artış anlamına geliyor.