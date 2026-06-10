Bursa'dan 'Bizim Çocuklar' Marşı Birinci Oldu - Son Dakika
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Bursa'dan 'Bizim Çocuklar' Marşı Birinci Oldu

Bursa\'dan \'Bizim Çocuklar\' Marşı Birinci Oldu
10.06.2026 10:58
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Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi'nin 'Bizim Çocuklar' eseri, halk oylamasıyla birinci seçildi.

Güzel sanatlar liseleri arasında düzenlenen "A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası Finalleri" temalı beste yarışmasının halk oylamasında, Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin besteleyip seslendirdiği "Bizim Çocuklar" adlı eser birinci seçildi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Yusuf Tekin'in A Milli Futbol Takımı için Dünya Kupası sürecinde kullanılacak marşın güzel sanatlar liseleri tarafından hazırlanması yönündeki açıklamasının ardından, MEB ile Türkiye Futbol Federasyonu işbirliğinde düzenlenen beste yarışmasına 82 eser başvurusu alındı.

Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, Türkiye Futbol Federasyonu temsilcisi Türker Tozer, Proje Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Sarıtaş, orkestra şefi Murat Kodallı, besteci ve müzisyen Ali Otyam, müzisyen Ali Tufan Kıraç ile oyuncu Oktay Gürsoy'un yer aldığı jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda seçilen 5 eser, halk oylamasına sunuldu.

Yarışmanın kazananı Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin imzasını taşıyan "Bizim Çocuklar" adlı eser oldu.

Eser, okulun öğrencileri İlker Gerez, Arda Aktüre, Emir Ali Coşkungün ve Emin Utku Özçivi tarafından bestelendi ve seslendirildi.

Marşın bestelenmesi ve seslendirilmesi sürecinde, öğrencilere koordinatör öğretmenler Cemil Hadi Bulut, Mehtap Keşan Akdoğan, Mehmet Emin Bilen ve Burhan Büke de katkı sağladı.

Halk oylaması sonucunda birinci seçilen "Bizim Çocuklar" adlı eser için profesyonel bir klip çalışması yapıldı.

Bursa Merinos Stadyumu'nda yaklaşık 1300 öğrenci ve velinin katılımıyla yapılan çekimlerin ardından klip yayına hazır hale getirildi.

Kaynak: AA

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