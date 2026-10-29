Bursa Gemlik'te kaybolan çifti AFAD ve jandarma buldu, yaşlı adam sırtında taşındı - Son Dakika
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Bursa Gemlik'te kaybolan çifti AFAD ve jandarma buldu, yaşlı adam sırtında taşındı

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Bursa Gemlik\'te kaybolan çifti AFAD ve jandarma buldu, yaşlı adam sırtında taşındı
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Bursa Gemlik'te 28 Ekim akşamı mantar toplamaya giden çift, Kurtul Mahallesi'nde araçlarından uzaklaşınca kayboldu. Jandarma ve AFAD ekipleri çamurlu yolda çifte ulaşıp yaşlı adamı yağmurluk giydirerek sırtında taşıdı; hastaneye kaldırılan çiftin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BURSAnın Gemlik ilçesinde mantar toplamak için gittikleri arazide kaybolan çift, ekiplerin çalışmasıyla bulundu. Ekipler, çamurlu yolda yürümekte zorlanan yaşlı adama yağmurluğunu giydirip, sırtında taşıdı.

Olay, 28 Ekim'de saat 19.00 sıralarında Kurtul Mahallesi'nde meydana geldi. Traktörleriyle mantar toplamaya giden A.G. (83) ve H.G. (79), araçlarından uzaklaştıktan sonra yönlerini kaybetti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağanak nedeniyle çamurla kaplanan yollarda arama yapan ekipler, çifte ulaştı. Çamurda yürümekte zorlanan yaşlı adama ekipler yağmurluk giydirildiği ve sırtında taşıdığı, o anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait iş makinesiyle yolun açılmasının ardından çift, araziden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
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