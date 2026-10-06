Karı kocanın ölümünde akılalmaz neden! Her şey dambıl sesiyle başladı - Son Dakika
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Karı kocanın ölümünde akılalmaz neden! Her şey dambıl sesiyle başladı

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Karı kocanın ölümünde akılalmaz neden! Her şey dambıl sesiyle başladı
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Bursa Gemlik'te evlerinde ölü bulunan çiftin ölümüne ilişkin gözaltına alınan komşu tutuklandı. Otopside çiftin kesici alet ve sert cisim darbeleriyle öldüğü, şüphelinin dambıl gürültüsü nedeniyle öldürdüğü iddia edildi; cenazeler defnedildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde evlerinde ölü bulunan Vural ve Asiye Kara çiftinin ölümüyle ilgili çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Çiftin üst kat komşuları K.S. tutuklanırken, şüphelinin evinde dambılları zemine vurması nedeniyle yapılan gürültü şikayetinin cinayetin nedeni olduğu öne sürüldü.

Dambıl gürültüsü nedeniyle yapılan şikayetin ardından yaşandığı öne sürülen olayda Vural Kara ile eşi Asiye Kara hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 47 yaşındaki komşuları K.S. tutuklandı.

KARI KOCA EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU

Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı evde yaşayan 62 yaşındaki Vural Kara ile 60 yaşındaki Asiye Kara evlerinde ölü bulundu. Çiftin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında komşuları K.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. K.S., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karı kocanın ölümünde akılalmaz neden! Her şey dambıl sesiyle başladı

OTOPSİDE ÖLÜM NEDENLERİ ORTAYA ÇIKTI

Vural ve Asiye Kara'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapıldı. Otopsi işlemlerinde çiftin kesici alet ve sert cisim darbeleri sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Soruşturma ilerledikçe olayın nedenine ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı da dosyaya girdi.

DAMBIL GÜRÜLTÜSÜNÜ ŞİKAYET ETMİŞLER

Şüpheli K.S.'nin Vural ve Asiye Kara çiftinin üst katında yaşadığı belirtildi. K.S.'nin evinde kullandığı dambılları sert şekilde zemine vurduğu ve çıkardığı gürültü nedeniyle apartman sakinlerinin şikayette bulunduğu belirtildi. Alt katta yaşayan Vural ve Asiye Kara çiftinin de yaşanan gürültüden rahatsız olduğu kaydedildi. Soruşturmadaki iddiaya göre K.S., gürültü nedeniyle yapılan şikayet yüzünden Vural ve Asiye Kara çiftini öldürdü. Şüpheli hakkındaki soruşturmanın ardından adli süreç devam ediyor.

ÇİFT YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden Vural ve Asiye Kara'nın cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. Çiftin cenazeleri Gemlik Asım Kocabıyık Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Vural ve Asiye Kara, Gençali Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Kara çiftinin yakınlarının yanı sıra Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Karı kocanın ölümünde akılalmaz neden! Her şey dambıl sesiyle başladı
Kaynak: AA
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