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(BURSA)- Karaman'da düzenlenen Kuraş Büyük Kadınlar ve Erkekler Takım Müsabakaları'nda mücadele eden Osmangazi Belediyespor Kulübü ve Gemlik Belediyespor Kulübü sporcularından oluşan Bursa İl Karması Kadın Takımı, Türkiye Şampiyonu oldu. Tamamı Osmangazi Belediyespor Kulübü judocularından oluşan Bursa İl Karması Erkek Takımı ise Türkiye üçüncüsü olarak gurur yaşattı.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Karaman'da 2-3 Kasım günlerinde düzenlenen Kuraş Büyük Kadınlar ve Erkekler Takım Müsabakaları tamamlandı. Müsabakalarda, 17 farklı ilden toplam 279 sporcu mücadele etti. Şampiyonanın ilk gününde kadınlar kategorisinde yapılan müsabakalar sonucunda Osmangazi Belediyespor Kulübü ve Gemlik Belediyespor Kulübü sporcularından oluşan Bursa İl Karması Kadın Takımı, Türkiye şampiyonu oldu. İkinci gün gerçekleşen erkekler kategorisinde ise tamamı Osmangazi Belediyespor Kulübü judocularından oluşan Bursa İl Karması Erkek Takımı, Türkiye üçüncüsü olma başarısını gösterdi.