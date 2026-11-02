Bursa İnegöl\'de 25 Ekim\'de evinden ayrılan 33 yaşındaki kişi aranıyor

Bursa İnegöl'de 25 Ekim'de evinden ayrılan 33 yaşındaki kişi aranıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa İnegöl'de 25 Ekim'de evinden ayrılan 33 yaşındaki kişi için arama çalışmaları sürüyor. AFAD koordinesindeki ekiplerin çalışmaları evine yakın dere yatağında yoğunlaşırken bölgede kazı yapılıyor ve dalgıçlar derede dalış gerçekleştiriyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kendisinden uzun süredir haber alınamayan kişi için arama çalışmaları devam ediyor.
Mesudiye Mahallesi'ndeki evinden 25 Ekim'de ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Emrah Gedik (33) için AFAD koordinesindeki çalışmalar sürüyor.
ANDA, İHH Arama Kurtarma ve İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar, Gedik'in evine yakın bölgedeki dere yatağında yoğunlaştı.
Burada ekipler kazı çalışması yaparken, arama kurtarma köpekleriyle de çevrede tarama faaliyeti gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Polisi dalgıçları da derede dalış yaparak, arama çalışmalarını sürdürdü.
Kaynak: AA
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