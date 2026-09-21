Bursa İnegöl\'de 3\'üncü kattan betona düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 yaşındaki Ali A., 3'üncü kat penceresinden beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Miğfer Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. 2 yaşındaki Ali A., iddiaya göre apartmanın 3'üncü katındaki evin salonunda oyun oynadığı sırada kanepenin üzerine çıktı. O sırada açık olan pencereden bakan çocuk, dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ali A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.