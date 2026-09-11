Bursa İnegöl'de 4 katlı binanın balkonundan düşen Merve Emin hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de 4 katlı binanın balkonundan düşen Merve Emin hayatını kaybetti

Bursa İnegöl\'de 4 katlı binanın balkonundan düşen Merve Emin hayatını kaybetti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonundan düşen 24 yaşındaki Merve Emin, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Süleymaniye Mahallesi'nde meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonundan düşen Merve Emin (24) hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Arzu Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonuna çıkan Merve Emin, iddiaya göre dengesini kaybederek, 9 metre yükseklikten beton zemine düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Emin ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Merve Emin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa İnegöl'de 4 katlı binanın balkonundan düşen Merve Emin hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa İnegöl'de 4 katlı binanın balkonundan düşen Merve Emin hayatını kaybetti - Son Dakika
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