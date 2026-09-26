Bursa İnegöl'de cam kemik hastası Kurdaş, 13 yıl yatağa bağımlıydı, yürüteçle yürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa İnegöl'de cam kemik hastası Kurdaş, 13 yıl yatağa bağımlıydı, yürüteçle yürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa İnegöl\'de cam kemik hastası Kurdaş, 13 yıl yatağa bağımlıydı, yürüteçle yürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa İnegöl'de yaşayan 37 yaşındaki Özgür Kurdaş, cam kemik hastalığı nedeniyle yaklaşık 13 yıl yatağa bağımlı kaldıktan sonra yürüteç desteğiyle yürümeye başladı. İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan Kurdaş, azmiyle benzer durumdaki kişilere örnek oluyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Özgür Kurdaş, halk arasında "cam kemik hastalığı" olarak bilinen osteogenesis imperfecta ile mücadelesinde yatağa bağımlı geçen yılların ardından yürüteç desteğiyle yürümeye ve çalışma hayatına katılmaya başladı.

Kurdaş'ın ilk kırıkları henüz bebeklik döneminde tespit edildi. Çocukluk yıllarında kırıklarının artması üzerine 7-8 yaşlarında osteogenesis imperfecta tanısı konulan Kurdaş, farklı dönemlerde çeşitli tedaviler gördü.

Tedavi sürecinin yanı sıra hareket etmeye ve günlük yaşamını mümkün olduğunca bağımsız sürdürmeye çalışan Kurdaş, yaklaşık 13 yıl yatağa bağımlı yaşadıktan sonra tekerlekli sandalye kullanmaya, daha sonra da yürüteç desteğiyle yürümeye başladı.

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü evrak kayıt biriminde memur olarak çalışan ve yüzme sporuyla da ilgilenen Kurdaş, azmiyle benzer durumda yaşayan kişilere örnek oluyor.

Kurdaş, AA muhabirine, yaşadığı sürecin kendisi için kolay olmadığını ancak hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadığını anlattı.

Çocukluğundan bu yana çeşitli tedaviler gördüğünü belirten Kurdaş, "Çapa Tıp Fakültesi'nde kemiklerimin güçlenmesi için bazı tedaviler uygulandı. Bu tedavilerin ardından önce yatağa bağımlı yaşamdan kurtuldum. Daha sonra yürüteç desteğiyle yürümeye başladım. Bugün çalışıyorum, yürüyorum ve kendi işimi kendim görebiliyorum." dedi.

Suda kendisini daha özgür hissediyor

Hareket imkanının kısıtlı olduğu dönemlerde yüzmeye başlayan Kurdaş, yaklaşık 2 yıl boyunca yüzdüğünü ve suyun içinde kendisini daha rahat hissettiğini vurguladı.

Yüzmenin kendisi için diğer fiziksel aktivitelerden farklı olduğunu ifade eden Kurdaş, şöyle konuştu:

"Ben yüzerken gerçekten özgür olabildiğimi hissediyorum. Bütün kaslarım aynı anda ve daha rahat hareket ediyor. Normal adımlarımı atarken daha fazla zorlanıyorum, efor sarf ediyorum. Yüzerken ise çok daha rahat hareket edebiliyorum. Yüzmek bana yürümekten daha keyifli geliyor."

Kurdaş, yüzme sırasında kendisini fiziksel olarak daha rahat hissettiğini dile getirerek, bu aktivitenin yaşamında önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

"Asla vazgeçmedim"

Özgür Kurdaş, şunları kaydetti:

"Asla vazgeçmedim. Kaslarımı çalıştırdım, hep uğraştım, çabaladım. Bugün geldiğim noktada yürüyebiliyorum. Elbette bunları söylemek kolay ama uygulamak çok zor. Çünkü fiziksel acıların yanında duygusal olarak da zorlandığımız dönemler oluyor. Benim hayatımda mücadele etmek önemliydi. Eğer bir nebze umut olabilirsem ne mutlu bana."

Hastalığı nedeniyle eğitim hayatının ilk dönemlerini evde geçirdiğini, 13 yaşından sonra örgün eğitime devam ettiğini anlatan Kurdaş, daha sonra açıköğretim fakültesinden mezun olduğunu dile getirdi.

Kurdaş, İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak çalışmanın kendisi için yalnızca ekonomik değil, sosyal açıdan da önemli olduğunu belirterek, "Hayatın içerisinde yer almak ve çalışmak daha mutlu hissettiriyor. Ağrılarımdan ve birçok şeyden uzaklaşıyorum. İnsan bir şeyle uğraşabilmeli. Ben işimle, eğitimimle uğraşıyorum. Fiziksel olarak hayat benim için biraz zor ama kendimi geliştirmeye adadım." ifadelerini kullandı.

Evini de kendi ihtiyaçlarına göre düzenledi

Yaklaşık 1,5 yıl önce evlenen Kurdaş, günlük yaşamını daha bağımsız sürdürebilmek için evindeki bazı bölümleri ve eşyaları kendi ihtiyaçlarına göre düzenlediğini anlattı.

Merdivenlerden banyoya, beyaz eşyalardan diğer kullanım alanlarına kadar evde çeşitli düzenlemeler yaptığına değinen Kurdaş, bu sayede günlük ihtiyaçlarının önemli bölümünü kendi başına karşılayabildiğini söyledi.

Eşinin de tedavi sürecinde kendisine destek olduğunu aktaran Kurdaş, "Eşim tedavi sürecimde yanımda. Kendisine buradan teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
Milli Eğitim MüdürlüğüSağlıkİnegölGüncelMemurBursaYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karakale köyünde gece ziyafeti: Bozayı kovanı yere serip balı yedi Karakale köyünde gece ziyafeti: Bozayı kovanı yere serip balı yedi
Vatandaştan para kesilecek iddiasına DMM noktayı koydu Vatandaştan para kesilecek iddiasına DMM noktayı koydu
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımı duyurdu: İzleme komisyonu kurulacak TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımı duyurdu: İzleme komisyonu kurulacak
Diş tedavisi sonrası rahatsızlanan çocuk kurtarılamadı Diş tedavisi sonrası rahatsızlanan çocuk kurtarılamadı
Fon mağdurları paylaştı Enver Çevik için özel sipariş Rolls-Royce... Yazıya dikkat Fon mağdurları paylaştı! Enver Çevik için özel sipariş Rolls-Royce... Yazıya dikkat
Tahıl üretmek için bozkırı sürdüler 72 yıl sonra ortaya çıkan tablo korkunç Tahıl üretmek için bozkırı sürdüler! 72 yıl sonra ortaya çıkan tablo korkunç
Marmara’da hava bozuyor: AKOM pazar akşamından itibaren kuvvetli yağış bekliyor Marmara'da hava bozuyor: AKOM pazar akşamından itibaren kuvvetli yağış bekliyor
13:12
Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı
Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli! Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı
13:00
Salah kararı ülkeyi karıştırdı Herkes sakatlık sandı, gerçek başka çıktı
Salah kararı ülkeyi karıştırdı! Herkes sakatlık sandı, gerçek başka çıktı
11:43
“Vanlı Kara Haydar“a ikinci soruşturma 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
"Vanlı Kara Haydar"a ikinci soruşturma! 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
11:36
Fenerbahçe’de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı
Fenerbahçe'de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı
11:26
Günlerdir kusuyordu Savcı acil serviste hayatını kaybetti
Günlerdir kusuyordu! Savcı acil serviste hayatını kaybetti
11:19
25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender’in ölüm nedenini eşi açıkladı
25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender'in ölüm nedenini eşi açıkladı
11:14
Fon soruşturmasında kritik hamle 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi
Fon soruşturmasında kritik hamle! 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 13:18:27. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa İnegöl'de cam kemik hastası Kurdaş, 13 yıl yatağa bağımlıydı, yürüteçle yürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei