Bursa İnegöl'de ehliyet sınavında kopya düzeneği kuran şüpheli gözaltına alındı

Bursa İnegöl'de ehliyet sınavında kopya düzeneği kuran şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa İnegöl'de ehliyet sınavında kopya düzeneği hazırladığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. İnegöl Halk Eğitim Merkezi'ndeki sınavda kulak içi kulaklık kullandığı öne sürülen şüphelinin düzeneği gözetmenin kontrolüyle tespit edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırladığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İnegöl Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen ehliyet sınavında S.S'nin kopya çekmek amacıyla özel düzenek kurduğu ve kulak içi kulaklık kullandığı öne sürüldü.
Sınav sırasında durumundan şüphelenen gözetmenin yaptığı kontrolde düzenek tespit edildi.
Bunun üzerine sınav salonunda hakkında işlem yapılan S.S, polis ekiplerine teslim edildi.
Gözaltına alınan S.S. hakkında inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
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