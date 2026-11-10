Bursa İnegöl\'de iki katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı, itfaiye söndürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sinanbey Mahallesi Sinanbey Çıkmazı'nda bulunan iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın sonrası evde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.