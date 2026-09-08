Bursa İnegöl'de kazada ölen 13 yaşındaki Ayşegül son yolculuğuna uğurlandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı Ayşegül Gölen (13) hayatını kaybetti. Huzur Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verilen küçük kızın acısını ailesi ve yakınları yaşarken polis kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
TOPRAĞA VERİLDİ
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Ayşegül Gölen (13), Huzur Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
Kaynak: DHA
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