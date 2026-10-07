Bursa İnegöl\'de özel halk otobüsü yayaya çarptı, Muhammed T. (24) yaralandı

Bursa İnegöl'de özel halk otobüsü yayaya çarptı, Muhammed T. (24) yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa İnegöl'de Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi'nde özel halk otobüsünün çarptığı yaya Muhammed T. (24) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçerken özel halk otobüsünün çarptığı Muhammed T. (24), yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında, Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi'nde meydana geldi. Recep Ç. yönetimindeki 16 M 06108 plakalı özel halk otobüsü, aniden yola çıktığı öne sürülen Muhammed T.'ye çarptı. Yere düşen yaya yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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