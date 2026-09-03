Bursa İnegöl'de polis diyerek yaşlı kadını dolandıran 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de polis diyerek yaşlı kadını dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

Bursa İnegöl\'de polis diyerek yaşlı kadını dolandıran 2 şüpheli tutuklandı
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İnegöl'de kendilerini polis olarak tanıtıp 71 yaşındaki H.Ç'yi arayan Y.H. ve M.R., kadının 1,5 milyon lira değerindeki altınlarını alarak dolandırdı. Banka görevlisinin ihbarı üzerine sonraki 500 bin liralık talebi engellenen şüpheliler, Osmangazi'de yakalanıp tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak 71 yaşındaki kadını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Y.H. (25) ve M.R. (25), İnegöl ilçesinde yaşayan H.Ç'yi (71) telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıttı.

Şüphelilerin, adının bir dolandırıcılık olayına karıştığını, soruşturmanın yürütülebilmesi için evindeki altınları teslim etmesi gerektiğini söylemesi üzerine H.Ç, yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki altınlarını şüphelilere teslim etti.

Şüpheliler, olaydan bir gün sonra H.Ç'yi tekrar arayarak bu kez banka hesabındaki parayı istedi.

Bunun üzerine banka şubesine giden kadın, hesabındaki 500 bin lirayı şüphelilerin belirttiği hesaba göndermek istedi.

İşlem sırasında durumdan şüphelenen banka görevlisi, polise haber verdi. Bankaya gelen ekipler, 500 bin liranın şüphelilerin hesabına aktarılmasını engelledi.

Bunun üzerine İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin kullandığı değerlendirilen güzergahlardaki yaklaşık 50 güvenlik kamerasının görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki adresleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonda Y.H. ve M.R. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa İnegöl'de polis diyerek yaşlı kadını dolandıran 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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