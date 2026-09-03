Bursa İnegöl'de tomruk zinciri elini sıkıştırdı; orman işçisinin 6 parmağı koptu - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de tomruk zinciri elini sıkıştırdı; orman işçisinin 6 parmağı koptu

Bursa İnegöl\'de tomruk zinciri elini sıkıştırdı; orman işçisinin 6 parmağı koptu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde tomruğa zincir bağlamak isteyen orman işçisi Remzi U.'nun elleri zincirle tomruk arasında sıkıştı. Talihsiz işçinin 6 parmağı koptu, 3 parmağı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dikilmek üzere sevk edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde elleri tomrukla bağlamk istediği zincirin arasına sıkışan orman işçisi Remzi U.'nun (62), 6 parmağı koptu.

Olay, İnegöl'e bağlı kırsal İclaliye Mahallesi'nde meydana geldi. Orman işçisi Remzi U., tomruğun kaldırılması için zincir bağlamak istedi. Ancak bu sırada tomruk hareket etti. Remzi U.'nun elleri zincirle tomruk arasında kaldı. Yaralanan Remzi U.'nun 6 parmağı koptu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu Remzi U., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından yaralı işçi, bulunan 3 parmağının dikilmesi için Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa İnegöl'de tomruk zinciri elini sıkıştırdı; orman işçisinin 6 parmağı koptu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa İnegöl'de tomruk zinciri elini sıkıştırdı; orman işçisinin 6 parmağı koptu - Son Dakika
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