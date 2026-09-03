Bursa İnegöl\'de tomruk zinciri elini sıkıştırdı; orman işçisinin 6 parmağı koptu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde elleri tomrukla bağlamk istediği zincirin arasına sıkışan orman işçisi Remzi U.'nun (62), 6 parmağı koptu.

Olay, İnegöl'e bağlı kırsal İclaliye Mahallesi'nde meydana geldi. Orman işçisi Remzi U., tomruğun kaldırılması için zincir bağlamak istedi. Ancak bu sırada tomruk hareket etti. Remzi U.'nun elleri zincirle tomruk arasında kaldı. Yaralanan Remzi U.'nun 6 parmağı koptu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu Remzi U., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından yaralı işçi, bulunan 3 parmağının dikilmesi için Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.