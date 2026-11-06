Bursa İnegöl'de yangın 1 saatte söndürüldü, anne ve 2 çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de yangın 1 saatte söndürüldü, anne ve 2 çocuk hastaneye kaldırıldı

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Bursa İnegöl\'de yangın 1 saatte söndürüldü, anne ve 2 çocuk hastaneye kaldırıldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı apartmanın son katındaki dairede çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen anne ile 2 çocuğu hastaneye kaldırılırken durumlarının iyi olduğu, evin kullanılmaz hale geldiği öğrenildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı apartmanın son katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü. Yangında anne ile 2 çocuğu dumandan etkilendi.

Hamidiye Mahallesi Kurtuluş Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede, saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Evden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen anne İsra E. (28) ile çocukları Muhammed E. (5) ve Reyyan E. (4), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ile çocuklarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangında evin kullanılmaz hale geldiği öğrenildi.

Polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
İnegölGüncelÇocukBursaSon Dakika

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