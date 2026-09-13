Bursa İznik'te domates yüklü kamyon park halindeki otomobile çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
Bursa'nın İznik ilçesinde sürücüsünün virajı alamadığı domates yüklü kamyon, yol kenarında park halindeki otomobile çarptı. Bariyerlere çarparak kabinde sıkışan sürücü yaralanırken, yanındaki kişi hayatını kaybetti.
BURSA'nın İznik ilçesinde sürücüsünün virajı alamadığı domates yüklü kamyon yol kenarında park halinde olan otomobile çarptı. Bariyerlere çarparak kabinde sıkışan sürücü yaralanırken, yanındaki kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
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