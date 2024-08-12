Bursa Kadın ve Yaşam Forumu düzenlendi

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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, Eşitlikçi Kadınlar Derneği (DEMETER) iş birliğiyle "Bursa Kadın ve Yaşam Forumu" düzenledi. Foruma katılan kadınlar, açılan atölyelerde öğrenme ve eğlenmenin keyfini bir arada yaşadı.

Osmangazi Belediyesi ve DEMETER iş birliğiyle Merinos Parkı'nda düzenlenen Bursa Kadın ve Yaşam Forumu'na katılan kadınlar, Türkan Saylan Taş Boyama, Bahriye Üçok Resim, Cahide Sonku Doğanın Dili Geri Dönüşüm, Afife Jale doğaçlama atölyelerinde alanında uzman eğitmenlerden bilgi alıp pratik yapma imkanı buldu. Etkinlik kapsamında Bursa Barosu'ndan 4 avukat, kadın ve çocuk hakları konusunda bilgilendirmede bulundu. Konusunda uzman doktorlar ise kadın kanserleri hakkında bilgi verdi. Kadınlar, boyalara basarak kumaşın üzerine ayak izlerini bıraktı. Kadınların eşitlik ve özgürlük için bıraktığı ayak izleri, ilçenin en görünen yerlerinde sergilenecek. Foruma katılan kadınlar müzik eğlencesi ve ritim gösterisi eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

"Eşitlik ve özgürlük için ayak izlerimizi bıraktık"

DEMETER Başkanı Nilgün Arslanoğlu, "Etkinlik kapsamında çeşitli atölyeler açtık. Kadınlar burada hem eğlenip hem de öğrenme imkanı buldu. Müzik eğlencesi ve ritim gösterisi eşliğinde kadınlarımız burada keyifli vakit geçirdiler. Kadınlarımızın eşitlik ve özgürlük adına bıraktığı ayak izleri, kentin en görünen yerinde Osmangazi Belediyemiz tarafından vatandaşlarımıza gösterilecek" dedi.

"Kol kola ve yan yana olmalıyız"

Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz ise "Zor günlerden geçiyoruz. Kadın cinayetleri ve kadın yoksunluğu derken biz hangisiyle mücadele edeceğimizi bilemiyoruz. Bunun için her alanda bir olmalıyız. Kol kola ve yan yana olmalıyız. Hep birlikte birbirimize destek olalım bu mücadelemizi hep birlikte birçok alanda beraber yürütelim" diye konuştu.