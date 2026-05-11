Bursa Kahve Festivali Pinhani ile sona erdi

(BURSA) - Osmangazi Belediyespor'un katkıları ve Opus FS iş birliğiyle düzenlenen Bursa Kahve Festivali, üç gün boyunca katılımcıları kahve ve müzikle buluşturdu. Festival, Pinhani konseriyle sona erdi. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, organizasyonu geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bursa'da kahve kültürü ile müziği bir araya getiren Bursa Kahve Festivali, Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projeleri arasındaki yerini aldı. Osmangazi Belediyespor'un katkıları ve Opus FS iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, Sukaypark'ın özel atmosferinde her yaştan vatandaşı buluşturdu. Üç gün boyunca kahve kokularının yükseldiği festival alanı, akşam saatlerinde ise Türkiye'nin sevilen sanatçılarının performanslarına sahne oldu.

SİNAN KAYNAKÇI'YA BURSASPOR ATKISI

Kahve tutkunları ile müzikseverleri buluşturan Bursa Kahve Festivali'nin son gününde RednBlack, Tuana ve Pinhani sahne aldı. Sevilen sanatçılar, performanslarıyla festivale yakışır bir kapanış yaparak izleyicilere müzik ziyafeti sundu. Konser öncesinde festival alanını ziyaret eden Aydın, Pinhani grubunun solisti Sinan Kaynakçı ile bir araya geldi. Aydın, sevilen sanatçıya Bursaspor atkısı hediye ederek sohbet etti.

KAHVE FESTİVALİ GELENEKSEL HALE GETİRİLECEK

Konser öncesinde sahneye çıkarak Bursalılara seslenen Aydın, Bursa Kahve Festivali'nin bu yıl ilk kez düzenlendiğini kaydetti. Festivale gösterilen yoğun ilginin ve alınan güzel geri dönüşlerin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Aydın, "Bu organizasyonu geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz. Festivalimizi her gün yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti. Her yaştan vatandaşımızın burada bir araya gelmesi bizler için çok değerli. Gençlerimiz ve ailelerimiz çocuklarıyla birlikte festivalimize katıldı. Bu vesileyle tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, hayatını kaybeden annelerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Anne adaylarımızın da Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde anayı da rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. Gençlerimizin enerjisini, mutluluğunu ve umut dolu bakışlarını gördükçe bizler de daha güzel işler üretmek adına büyük bir motivasyon kazanıyoruz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı şimdiden kutluyorum" diye konuştu.