Bursa Karacabey\'de boğazı kesilerek öldürülen Gökçe Alkan için yürüyüş düzenlendi

BURSA'nın Karacabey ilçesinde erkek arkadaşı Mustafa B. (24) tarafından otomobilde boğazı kesilerek öldürülen Gökçe Alkan (18) için yürüyüş düzenlendi.

Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker Stadyumu önünde toplanan ilçe sakinleri, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Ellerinde Türk bayrakları ve Gökçe Alkan'ın fotoğraflarıyla yürüyen kalabalık, 'Gökçeler ölmesin' sloganları atarak tepkilerini ifade etti.

ANNE: ADALET İSTİYORUM

Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından açıklamada bulunan Gökçe Alkan'ın annesi Zeynep Alkan, "Ben annesiyim. Bütün Gökçelere, bütün kızlara adalet istiyorum. Benim yaşadığımı hiçbir anne yaşamasın" dedi.

'EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ'

Gökçe Alkan'ın dayısı Gökhan Akbay da şüphelinin en ağır cezaya almasını istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Şu anda cezaevinde değil, ufak sıyrıkları yüzünden hastanede. Hastanede kendim gördüm. En kısa sürede adalet istiyoruz, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Kadına şiddet için özel bir ceza çıkartılsın. Gerekirse idam edilsin, kısasa kısas yapılsın. Öyle bir ceza verilsin ki hiç kimse bir kadına el dahi süremesin."

Yürüyüş, öldürülen tüm kadınlar için yapılan bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan şüpheli Mustafa B.'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.