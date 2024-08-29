Bursa Karacabey'de Domates Üreticilerinin Sorunları Devam Ediyor

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(BURSA)- Bursa Karacabey'de önceki haftalarda 4 saat eylem yapan domates üreticilerinin sorunları devam ediyor. Son olarak bir üretici, satıştan alacağı para toplama maliyetini karşılamadığı gerekçesiyle domatesleri toplamadan tarlasına ızgara çekti, ürününü toprağa karıştırdı. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Türkiye'nin pek çok ovasında olduğu gibi Bursa'nın Karacabey Ovası'nda da çiftçinin sıkıntısı bitmiyor. Sorunlarını duyurabilmek için önceki haftalarda Bursa-Karacabey yolunda 4 saat eylem yapan üreticiler, "hükümet istifa", "çiftçi mahsulüne sahip çık" sloganları atmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile karşı karşıya gelmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanan dönemin Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın domatesin 3,5 lira olan taahhüt fiyatından alımlara başlanacağına ilişkin açıklaması üzerine çiftçiler, eylemlerine son vermişti. Aradan geçen sürede sorunlar çözülmediği gibi çiftçilerin sıkıntısı artarak devam ediyor. Karacabey'de bazı üreticiler satamadıkları ürünlerini hayvanlarına yem yaparken, bazıları da kepçeyle yere döktürmüştü.

Üreticilerin çoğu verilen sözlerdeki gibi 3,5 liraya değil 2,3 liraya fabrikaya teslim fiyatıyla ürünlerini satmaya çalışırken, bazı ürünler de yeterince olgunlaşmadığı ya da irilikte olmadığı gibi gerekçelerle fabrikalar tarafından satın alınmıyor. Son olarak Akhisar köyünde üretici Ahmet Özcan satıştan elde edeceği gelirin toplama maliyetini karşılamayacağı gerekçesiyle tarlasına ızgara çektirdi. Toplanmayan domatesler toprağa karışırken o anları bir başka üretici Sinan Çiftçi görüntüledi ve sıkıntılarını anlattı.

Karacabey Ziraat Odası 2. Başkanı Ramazan Düzen, geçen hafta bölgedeki sıkıntıyı ANKA'ya şu sözlerle anlatmıştı:

"Sorun çok büyük. Yıkım var. Ondan sonra kalacağız borçlarımızla baş başa. Ondan sonra Allah yardımcımız olsun diyorum. Sayın Vali bize söz verdi. Tarım Bakan Yardımcımız söz verdi. Sayın iktidar milletvekilleri, Bursa milletvekilleri gelin, bu fabrikaları denetleyin. Bu çiftçileri denetleyin. Çiftçinin mallarını alan sanayiciyi denetleyin. Zaten kaldı 20 gün. 20 gün sonra her şey bitecek. Bu 20 gün zarfında siz burada ne yaptınız, yaptınız. Yapamadınız, zaten her şey kendiliğinden oluşacak."