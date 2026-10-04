Bursa Karacabey'de genç kız, tartıştığı erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldü. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa Karacabey'de genç kız, tartıştığı erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldü.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Karacabey'de Güngörmez Mahallesi'nde iddiaya göre tartışan genç kız ile erkek arkadaşı kavga etti; erkek arkadaşı genç kızı bıçaklayıp kendisine de zarar verdi. Genç kız hayatını kaybetti, cenazesi otopsiye gönderildi; şüphelinin tedavisi sürüyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, erkek arkadaşının bıçakladığı genç kız hayatını kaybetti.

İddiaya göre, ilçeye bağlı kırsal Güngörmez Mahallesi'nde, otomobille ormanlık alana giden Gökçe A. (18) ile erkek arkadaşı M.B. (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.B, Gökçe A'yı bıçaklayıp, kendisine de zarar verdi.

Daha sonra mahalleye yaya olarak giden şüpheli M.B'nin karşılaştığı kişilere durumu anlatması üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gökçe A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Gökçe A'nın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Şüpheli M.B'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA
Karacabey3. SayfaCinayetGüncelKavgaBursaOlaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı Sonu yürek burktu 27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Sonu yürek burktu
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
Türkiye’nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam Türkiye'nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam
Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Hava bir anda değişecek Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Hava bir anda değişecek
Ceyda Düvenci’nin son hali dikkat çekti “Evlilik yaramış“ Ceyda Düvenci'nin son hali dikkat çekti! "Evlilik yaramış"
Ablasıyla ilişkisine karşı çıkan kuryeye çete pususu Dehşet anları kamerada Ablasıyla ilişkisine karşı çıkan kuryeye çete pususu! Dehşet anları kamerada
14:54
Bakan Şimşek düğmeye bastı Eski SPK Başkanı Gönül için Teftiş Kurulu devrede
Bakan Şimşek düğmeye bastı! Eski SPK Başkanı Gönül için Teftiş Kurulu devrede
14:54
Osmaniye’de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Osmaniye'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:30
Adana’da 17 dakika arayla 4.8 ve 4,9’luk iki deprem meydana geldi
Adana'da 17 dakika arayla 4.8 ve 4,9'luk iki deprem meydana geldi
13:42
Bankalar muslukları açtı 125 bin TL faizsiz para
Bankalar muslukları açtı! 125 bin TL faizsiz para
13:32
“Halkımızın teveccühü“ sözü başına iş açtı Eski SPK Başkanı’na soruşturma izni
"Halkımızın teveccühü" sözü başına iş açtı! Eski SPK Başkanı'na soruşturma izni
13:11
Kocası eve kamera taktı İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
Kocası eve kamera taktı! İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 15:28:41. #.0.3#
SON DAKİKA: Bursa Karacabey'de genç kız, tartıştığı erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldü. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei