Bursa Kestel'de hareket halindeki iş makinesi alev alev yandı, araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Bursa Kestel'de hareket halindeki iş makinesi alev alev yandı, araç kullanılamaz hale geldi

Bursa Kestel\'de hareket halindeki iş makinesi alev alev yandı, araç kullanılamaz hale geldi
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Bursa'nın Kestel ilçesinde Bursa-Ankara kara yolu üzerinde hareket halindeyken motor kısmından alev alan iş makinesi yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında iş makinesi kullanılamaz hale gelirken, bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı.

BURSA'nın Kestel ilçesinde hareket halindeyken motor kısmından alev alan iş makinesi yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Bursa- Ankara kara yolu Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi mevkisindeki rampada saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Hareket halindeyken motor kısmından duman yükseldiğini fark eden sürücü, iş makinesini yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi. İş makinesi bir anda alev alev yanmaya başlarken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa Kestel'de hareket halindeki iş makinesi alev alev yandı, araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Kestel'de hareket halindeki iş makinesi alev alev yandı, araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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