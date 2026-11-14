Bursa Mudanya'da lodos, Şükrüçavuş İlkokulu yanındaki otomobile çınar dalı düşürdü - Son Dakika
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Bursa Mudanya'da lodos, Şükrüçavuş İlkokulu yanındaki otomobile çınar dalı düşürdü

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Bursa Mudanya\'da lodos, Şükrüçavuş İlkokulu yanındaki otomobile çınar dalı düşürdü
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Bursa Mudanya'da lodos, Halitpaşa Mahallesi'nde güvenlik panellerini devirdi ve kayalıktan kopan parçaları yola savurdu. Şükrüçavuş Mahallesi'nde çınar dalları Şükrüçavuş İlkokulu duvarı yanındaki otomobilin üzerine düştü; araç hasar gördü, dallar itfaiye ekiplerince kaldırıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan lodos, farklı noktalarda hasara neden oldu.

Halitpaşa Mahallesi Yumurtatepe Caddesi'nde etkisini artıran lodos nedeniyle güvenlik panelleri devrildi. Aynı mahallede 103. Sokak'ta bulunan kayalıktan kopan kaya parçaları yola savruldu.

Şükrüçavuş Mahallesi'nde çınar ağacının kurumuş dalları Şükrüçavuş İlkokulunun bahçe duvarı kenarına park edilen otomobilin üzerine düştü Araçta hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilin üzerine düşen dalları kaldırdı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından araç bulunduğu yerden uzaklaştırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bursa Mudanya'da lodos, Şükrüçavuş İlkokulu yanındaki otomobile çınar dalı düşürdü - Son Dakika
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