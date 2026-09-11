Bursa Mustafakemalpaşa'da 7 yaşındaki çocuğun 6 yıl önceki şüpheli ölümünde 1 kişi tutuklandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 6 yıl önce yol kenarındaki sulama kanalının içinde yaralı halde bulunan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 7 yaşındaki Medine Kesmeni'nin şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklandı.

Ovaazatlı ile Tepecik Mahalleleri arasındaki bir sulama kanalında, 20 Mayıs 2020'de yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 7 yaşındaki Medine Kesmeni'nin ölümüyle ilgili Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden soruşturma başlatıldı.

Olay tarihinde sulama kanalı kenarında bulunan far parçaları üzerinde yapılan incelemede, parçaların hangi marka ve model araca ait olabileceği üzerinde çalışma yürütüldü.

Belirlenen marka ve modeldeki araçların, olay yeri çevresindeki Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) geçişi tek tek kontrol edildi. Kayıtlarda kazayı gerçekleştirme ihtimali bulunan 90 araç jandarma ekiplerince incelemeye alındı.

Yapılan saha çalışması, soruşturma, görgü tanıklarının ifadelerinin ardından kazayı gerçekleştiren kişinin Erkan Edincik olduğu, otomobille kazaya karıştığı, olay anında yanında Ö.A'nın bulunduğu belirlendi.

Kazanın ardından şüphelilerin bir tamirciye giderek aracı boyatıp tamir ettirdikleri tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Erkan Edincik, eşi E. Edincik ve kardeşi S. Edincik ile E.G, gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Başka suçtan tutuklu Ö.A'nın da hazır edildiği adliyede Erkan Edincik, çıkarıldığı hakimlikçe "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan tutuklandı, diğer şüpheliler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.