Bursa Mustafakemalpaşa'da 7 yaşındaki çocuğun 6 yıl önceki şüpheli ölümünde 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa Mustafakemalpaşa'da 7 yaşındaki çocuğun 6 yıl önceki şüpheli ölümünde 1 kişi tutuklandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 6 yıl önce sulama kanalında yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada 1 kişi tutuklandı. Erkan Edincik, "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan tutuklanırken diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 6 yıl önce yol kenarındaki sulama kanalının içinde yaralı halde bulunan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 7 yaşındaki Medine Kesmeni'nin şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklandı.

Ovaazatlı ile Tepecik Mahalleleri arasındaki bir sulama kanalında, 20 Mayıs 2020'de yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 7 yaşındaki Medine Kesmeni'nin ölümüyle ilgili Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden soruşturma başlatıldı.

Olay tarihinde sulama kanalı kenarında bulunan far parçaları üzerinde yapılan incelemede, parçaların hangi marka ve model araca ait olabileceği üzerinde çalışma yürütüldü.

Belirlenen marka ve modeldeki araçların, olay yeri çevresindeki Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) geçişi tek tek kontrol edildi. Kayıtlarda kazayı gerçekleştirme ihtimali bulunan 90 araç jandarma ekiplerince incelemeye alındı.

Yapılan saha çalışması, soruşturma, görgü tanıklarının ifadelerinin ardından kazayı gerçekleştiren kişinin Erkan Edincik olduğu, otomobille kazaya karıştığı, olay anında yanında Ö.A'nın bulunduğu belirlendi.

Kazanın ardından şüphelilerin bir tamirciye giderek aracı boyatıp tamir ettirdikleri tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Erkan Edincik, eşi E. Edincik ve kardeşi S. Edincik ile E.G, gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Başka suçtan tutuklu Ö.A'nın da hazır edildiği adliyede Erkan Edincik, çıkarıldığı hakimlikçe "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan tutuklandı, diğer şüpheliler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Mustafakemalpaşa, Güncel, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Mustafakemalpaşa'da 7 yaşındaki çocuğun 6 yıl önceki şüpheli ölümünde 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de İHA saldırısına uğrayan gemide 2 Azerbaycan vatandaşı öldü Karadeniz'de İHA saldırısına uğrayan gemide 2 Azerbaycan vatandaşı öldü
Sanayi sitesi Teksas’a döndü Tüfekle ateş etti, araçla böyle ezildi Sanayi sitesi Teksas’a döndü! Tüfekle ateş etti, araçla böyle ezildi
Maltepe’deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler Maltepe'deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler
Kongo’da korkunç yangın: 15 öğrenci yanarak can verdi Kongo'da korkunç yangın: 15 öğrenci yanarak can verdi
Evinde yaptığı sıradan hareket sonu oldu Evinde yaptığı sıradan hareket sonu oldu
Cezayir, BAE ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti, büyükelçiye 48 saat süre tanıdı Cezayir, BAE ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti, büyükelçiye 48 saat süre tanıdı

14:10
Recep Yazıcıoğlu’nun hayali harabeye döndü
Recep Yazıcıoğlu'nun hayali harabeye döndü
14:09
İsmail Kartal’ın istifasının perde arkası ortaya çıktı Eğer doğruysa yer yerinden oynar
İsmail Kartal'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı! Eğer doğruysa yer yerinden oynar
13:59
İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın
İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın
13:24
Ekrem İmamoğlu’na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası Siyasi yasak kararı da verildi
Ekrem İmamoğlu'na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası! Siyasi yasak kararı da verildi
13:21
Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı
Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı
12:39
Fenerbahçe’de işler yine karıştı “Geri döndü“ denilen İsmail Kartal’dan şok hamle
Fenerbahçe'de işler yine karıştı! "Geri döndü" denilen İsmail Kartal'dan şok hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 14:15:19. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa Mustafakemalpaşa'da 7 yaşındaki çocuğun 6 yıl önceki şüpheli ölümünde 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement