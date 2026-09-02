Bursa Mustafakemalpaşa\'da fabrika bahçesindeki plastik kasalarda yangın

1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde dondurulmuş sebze-meyve ve salça fabrikasının bahçesindeki plastik kasalarda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma faaliyetleri sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA, (Bursa),