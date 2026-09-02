Bursa Mustafakemalpaşa'da fabrika bahçesindeki plastik kasalarda yangın
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde dondurulmuş sebze-meyve ve salça fabrikasının bahçesindeki plastik kasalarda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına alırken, soğutma çalışmaları sürüyor ve çıkış nedeni araştırılıyor.
1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde dondurulmuş sebze-meyve ve salça fabrikasının bahçesindeki plastik kasalarda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma faaliyetleri sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA, (Bursa),
Kaynak: DHA
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