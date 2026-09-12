Bursa Mustafakemalpaşa'da minibüs traktöre çarptı, 10 tarım işçisi yaralandı
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü park halindeki traktöre çarptı, 10 işçi yaralandı. Tedavinin ardından 8 işçi taburcu edilirken vücudunda kırık tespit edilen 2 işçinin hastanede tedavisi sürüyor ve kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsünün park halindeki traktöre çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Fevzipaşa Caddesi'nde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü park halindeki traktöre çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 10 işçi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldığı çevredeki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.
8 işçi tedavisinin ardından taburcu edilirken vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu tespit edilen 2 işçinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, servis minibüsünün park halindeki traktöre çarptığı, çevredeki esnaf ve vatandaşların ise işçilerin yardımına koştuğu anlar yer aldı.
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