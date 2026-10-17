Bursa Mustafakemalpaşa\'da Suuçtu Şelalesi yağışların ardından 38 metreden coştu

Bursa Mustafakemalpaşa'da Suuçtu Şelalesi yağışların ardından 38 metreden coştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Suuçtu Şelalesi'nde son günlerdeki yağışların ardından su akışı arttı; şelale coştu. Çataltepe mevkisinde yaklaşık 38 metre yükseklikten dökülen şelale ve çevresindeki sonbahar renklerine bürünen ağaçlar dronla görüntülendi.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Suuçtu Şelalesi, son günlerde etkili olan yağışların ardından coştu. Şelaledeki manzara dronla görüntülendi.
Mustafakemalpaşa ilçesi Çataltepe mevkisinde bulunan ve yaklaşık 38 metre yükseklikten dökülen Suuçtu Şelalesi'nde, yağışların ardından su akışı arttı. İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Muradiyesarnıç Mahallesi sınırlarında bulunan şelalenin çevresindeki ağaçlar ve bitki örtüsü, sonbahar renklerine büründü. Yağışların ardından coşan Suuçtu Şelalesi, sonbahar manzarasıyla dronla görüntülendi.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?