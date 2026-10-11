Bursa Nilüfer\'de motosiklet sürücüsü elektrik panosuna çarparak hayatını kaybetti

Bursa Nilüfer'de motosiklet sürücüsü elektrik panosuna çarparak hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Nilüfer'de 19 Mayıs Mahallesi Egemenlik Caddesi'nde kasiste dengesini kaybeden motosiklet, kaldırımdaki elektrik panosuna çarpıp devrildi. Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi; cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yol kenarındaki elektrik panosuna çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
19 Mayıs Mahallesi Egemenlik Caddesi'nde, Kağan Gergil idaresindeki 16 ATG 643 plakalı motosiklet, yoldaki kasiste dengesini kaybettikten sonra kaldırımdaki elektrik dağıtım panosuna çarpıp devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gergil'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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