Bursa Nilüfer\'de ormanda vücut bütünlüğü bozulmuş ceset bulundu

Bursa Nilüfer'de ormanda vücut bütünlüğü bozulmuş ceset bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Nilüfer'de Atatürk Kent Ormanı yakınındaki ormanlık alanda vatandaşların cüzdan bulduğu ihbarı üzerine başlatılan aramada vücut bütünlüğü bozulmuş ceset bulundu. Ceset, olay yeri incelemesinin ardından kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ormanda ceset bulundu.
Atatürk Kent Ormanı yakınındaki ormanlık alanda vatandaşların cüzdan bulduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Bölgede araştırma yapan polis ekiplerinin kemik parçalarına rastlaması üzerine olay yerine AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), UEDAŞ, Çelebi Arama Kurtarma ekipleri ile AFAD'a bağlı köpekli arama timi yönlendirildi.
Yapılan araştırma sonucu vücut bütünlüğü bozulmuş ceset bulundu.
Ceset, olay yeri incelemesinin ardından kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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