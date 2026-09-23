Bursa Nilüfer'de ormanda vücut bütünlüğü bozulmuş ceset bulundu - Son Dakika
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Bursa Nilüfer'de ormanda vücut bütünlüğü bozulmuş ceset bulundu

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Bursa Nilüfer\'de ormanda vücut bütünlüğü bozulmuş ceset bulundu
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Bursa Nilüfer'de Atatürk Kent Ormanı yakınındaki ormanlık alanda vatandaşların cüzdan bulduğu ihbarı üzerine başlatılan aramada vücut bütünlüğü bozulmuş ceset bulundu. Ceset, olay yeri incelemesinin ardından kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ormanda ceset bulundu.

Atatürk Kent Ormanı yakınındaki ormanlık alanda vatandaşların cüzdan bulduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Bölgede araştırma yapan polis ekiplerinin kemik parçalarına rastlaması üzerine olay yerine AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), UEDAŞ, Çelebi Arama Kurtarma ekipleri ile AFAD'a bağlı köpekli arama timi yönlendirildi.

Yapılan araştırma sonucu vücut bütünlüğü bozulmuş ceset bulundu.

Ceset, olay yeri incelemesinin ardından kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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