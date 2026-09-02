Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yiğitköy Mahallesi'nde 2 katlı metruk binada gece yangını
Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Yiğitköy Mahallesi'nde gece saat 04.30 sıralarında 2 katlı metruk bir binada yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren müdahaleyle söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı metruk bina alev alev yandı.
İnegöl ilçesi kırsal Yiğitköy Mahallesi'ndeki 2 katlı metruk binada, saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın tamamını sardı. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 1 saatte söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yiğitköy Mahallesi'nde 2 katlı metruk binada gece yangını - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?