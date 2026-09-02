Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yiğitköy Mahallesi'nde 2 katlı metruk binada gece yangını - Son Dakika
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Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yiğitköy Mahallesi'nde 2 katlı metruk binada gece yangını

Bursa\'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yiğitköy Mahallesi\'nde 2 katlı metruk binada gece yangını
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Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Yiğitköy Mahallesi'nde gece saat 04.30 sıralarında 2 katlı metruk bir binada yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren müdahaleyle söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı metruk bina alev alev yandı.

İnegöl ilçesi kırsal Yiğitköy Mahallesi'ndeki 2 katlı metruk binada, saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın tamamını sardı. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 1 saatte söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yiğitköy Mahallesi'nde 2 katlı metruk binada gece yangını - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yiğitköy Mahallesi'nde 2 katlı metruk binada gece yangını - Son Dakika
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