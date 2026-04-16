Bursa\'da Plajlar Yaza Hazırlanıyor

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplam 277 kilometrelik deniz ve göl kıyı şeridine sahip kentin sahillerini yaz sezonuna hazırlıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sahilleri daha temiz, düzenli ve konforlu hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde Tarım Peyzaj A.Ş.'ye bağlı ekipler, Gemlik ilçesi Kumsaz Plajı'nda geniş çaplı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Kış aylarında oluşan atıklar titizlikle temizlenirken, kum serme ve tesviye işlemleri yapıldı. Yüzme sezonu boyunca plajlarda oluşan mevsimsel kirlilikler de ekipler tarafından düzenli olarak temizlenecek.

Ekipler; Yeniköy, Malkara, Kurşunlu, Mesudiye, Eğerce, Eşkel, Güzelyalı, Altınkum, Altıntaş, Gemsaz, Küçükkumla, Kurşunlu, Narlı, Orhangazi ve İnciraltı halk plajlarında da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen öneri ve şikayetler de kısa sürede değerlendirilerek gerekli çalışmalar anında yapılıyor.

Gemlik Gençali Mahallesi Muhtarı Mürüvet Günay, yapılan işlemlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sahilin tertemiz olduğunu belirten Günay, çalışmalardan dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.