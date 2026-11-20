BURSA'da Gazi Orhanbey Camii'nin imam odasındaki 6 bin TL ile imamın cep telefonunu çalarak güvenlik kamerasının kayıt cihazını parçalayan şüpheli, kendi cep telefonunu olay yerinde unuttu.

Orhangazi ilçesinde saat 03.30 sıralarında Muradiye Mahallesi İbrahim Önal Caddesi'ndeki Gazi Orhanbey Camii'ne giren şüpheli, imamın odasındaki camiye ait 6 bin lira ile imamın cep telefonunu çalıp kaçtı. Güvenlik kameralarına ait kayıt cihazını da parçalayan şüpheli, kendi cep telefonunu ise odada unuttu.

Sabah namazı için gelen imamın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme ekipleri camiye sevk edildi. Polis, imam odasındaki incelemede bulduğu ve cami görevlilerine ait olmayan cep telefonundan parmak izi aldı. Telefondaki parmak izinin imam odasından alınan parmak izleriyle karşılaştırılacağı belirtildi.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.