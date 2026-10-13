Bursa Orhangazi\'de hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilde sürücü ve çocuk yaralandı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, kavşakta dönüş yapan hafriyat kamyonuna çarpan otomobilin sürücüsü El Hasan Muaz (28) ve yanındaki M.E.H. (13), araçta sıkışıp yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Bursa- Yalova kara yolundaki Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Yalova'dan Bursa yönüne giden El Hasan Muaz yönetimindeki 16 MB 3671 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapan Şamil E. (59) idaresindeki 34 PZT 291 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Otomobilin sürücüsü El Hasan Muaz ile yanındaki M.E.H. yaralandı.

İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin sıkıştıkları yerden çıkardığı yaralılar, sağlıkçılara teslim edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu ve Suriye uyruklu oldukları öğrenilen sürücü ile yanındaki çocuk, ambulanslarla kaldırıldıkları Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı da öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.