Bursa Orhangazi'de otoyol kenarındaki otluk alanda başlayan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Bursa Orhangazi'de otoyol kenarındaki otluk alanda başlayan yangın kontrol altına alındı

Bursa Orhangazi\'de otoyol kenarındaki otluk alanda başlayan yangın kontrol altına alındı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otoyol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde otoyol kenarında çıkan otluk yangını, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi mevkisinde çıktı. Otoyol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak çevredeki ağaçlara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa Orhangazi'de otoyol kenarındaki otluk alanda başlayan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Orhangazi'de otoyol kenarındaki otluk alanda başlayan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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