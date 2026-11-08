Bursa Osmangazi'de 5 katlı binanın çatı yangını söndürüldü, 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Bursa Osmangazi'de 5 katlı binanın çatı yangını söndürüldü, 1 kişi dumandan etkilendi

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Bursa Osmangazi\'de 5 katlı binanın çatı yangını söndürüldü, 1 kişi dumandan etkilendi
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Bursa Osmangazi\'de 5 katlı binanın çatı yangını söndürüldü, 1 kişi dumandan etkilendi
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Bursa Osmangazi'de 5 katlı bir binanın çatı katında saat 04.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken çatı katında hasar oluştu, yangının çıkış nedeni inceleniyor.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 1 kişi dumandan etkilenirken, çatı katında hasar oluştu.

Küplüpınar Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatı katında saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik panosunda çıktığı öne sürülen yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çatı katında hasara neden olan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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