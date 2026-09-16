Bursa Osmangazi'de kucağındaki kediyi yere vuran şüpheli S.U. polis operasyonuyla yakalandı - Son Dakika
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Bursa Osmangazi'de kucağındaki kediyi yere vuran şüpheli S.U. polis operasyonuyla yakalandı

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Bursa Osmangazi\'de kucağındaki kediyi yere vuran şüpheli S.U. polis operasyonuyla yakalandı
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Bursa Osmangazi'de alkollü olduğu iddia edilen S.U., kucağındaki kediyi kafasından tutup yere vurdu; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Mahallelinin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi adresinde düzenlenen operasyonla yakaladı; emniyetteki işlemleri sürüyor.

BURSA'da, kucağındaki kediye şiddet uygulayıp, kafasından tutarak yere vuran S.U., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 14 Eylül saat 08.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen S.U., kucağındaki kediyi kafasından tutup yere vurdu. O anlar, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ayakta durmakta güçlük çeken S.U.'nun, kucağındaki kediyi önce sıktığı, ardından da kafasından tutup hızla yere vurduğu görüldü. Kedinin şüphelinin kucağındayken acıyla bağırdığı anlar ile şüpheli tarafından yere vurulduğu anların sesi de görüntüde duyuldu. Görüntüleri izleyen mahalleli, duruma tepki gösterdi.

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüpheli S.U.'yu yapılan operasyonla adresinde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bursa Osmangazi'de kucağındaki kediyi yere vuran şüpheli S.U. polis operasyonuyla yakalandı - Son Dakika
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