Bursa Osmangazi'de park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa Osmangazi'de park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü, 3 kişi yaralandı

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Bursa Osmangazi\'de park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü, 3 kişi yaralandı
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Bursa Osmangazi'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araca çarpıp ters döndü; kazada sürücü ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'da park halindeki araca çarpıp ters dönen otomobildeki sürücü ile 2 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Yenikent Mahallesi 726'ncı Sokak'ta meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan 16 FL 706 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç park halindeki başka bir otomobile çarpıp savrularak ters döndü. Park halindeki araç da savrularak önündeki otomobile çarptı. Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü ve yanındaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada 3 araçta hasar meydana gelirken, yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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