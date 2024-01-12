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Bursa Otobüs Terminali'nde Dönerci Dükkanında Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Bursa Otobüs Terminali'nde Dönerci Dükkanında Çıkan Yangın Söndürüldü

Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir dönerci dükkanının bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından diğer dükkanlara sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucunda herhangi bir yaralanma olmazken, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da olayla ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bursa Otobüs Terminali\'nde Dönerci Dükkanında Çıkan Yangın Söndürüldü
12.01.2024 - 12:03,  Güncelleme: 12:06
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BURSA'da otobüs terminalinde bir dönerci dükkanının bacasında çıkan yangın, diğer dükkanlara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Yeni Yalova Yolu 8'inci kilometredeki Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki bir dönerci dükkanının bacasında çıktı. Terminalin çatısından yükselen duman kentin birçok noktasında görülürken, bekleme salonu da dumanla doldu. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın, diğer dükkanlara sıçramadan söndürüldü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yangınla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terminal'de yer alan bir işletmenin bacasından çıkan yangına ekiplerimiz 4 araç ile dakikalar içinde müdahale ederek yangını söndürdü. Çok şükür ki bir yaralanma olmadı. İşletme sahiplerine ve yangından etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bursa Otobüs Terminali'nde Dönerci Dükkanında Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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