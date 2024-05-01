Salih Şeremet Ortaokulu Bilek Güreşi Takımı Türkiye Birincisi - Son Dakika
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Salih Şeremet Ortaokulu Bilek Güreşi Takımı Türkiye Birincisi

Salih Şeremet Ortaokulu Bilek Güreşi Takımı Türkiye Birincisi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren Salih Şeremet Ortaokulu bilek güreşi takımı, Ankara'da düzenlenen Okullar Arası Bilek Güreşi Türkiye Birinciliği müsabakalarında 10 birincilik elde etti. Toplamda 16 madalya ve 22 derece kazanan okul, en fazla birincilik elde eden okul olarak zirvedeki yerini aldı.

01.05.2024 10:43
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren Salih Şeremet Ortaokulunun bilek güreşi takımı, Ankara'da düzenlenen Okullar Arası Bilek Güreşi Türkiye Birinciliği müsabakalarında 10 birincilik elde etti.

Türkiye Bilek Güreşi Federasyonunca organize edilen şampiyona, 26-28 Nisan'da Ankara Yenimahalle Spor Kompleksi'nde "küçükler" ve "yıldızlar" kategorilerinde 1946 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

18 masanın kurulduğu organizasyonda ilk gün sol kol, ikinci gün sağ kol müsabakaları çok sayıda görevli hakemin yönetiminde yapıldı.

Müsabakalara Bursa'yı temsilen katılan ve daha önce çok sayıda maça çıkan Salih Şeremet Ortaokulunun bilek güreşi takımı, güçlü kondisyonlarıyla dikkati çekti.

Türkiye birinciliği müsabakalarına, İrfan Gençbilek Spor Kulübü, okulun beden eğitimi ve aynı zamanda bilek güreşi antrenörü olan Nisan Uzun ve yine okulun antrenörü olan Mehmet Akif Karaçavuş ile hazırlanan sporcular, doğru tekniklerle profesyonelce sergiledikleri performanslar ile dikkati çekerek, büyük takdir topladı.

Salih Şeremet Ortaokulu, 18 sporcuyla katıldığı müsabakalarda 10 Türkiye birinciliği, 3 Türkiye ikinciliği, 2 Türkiye üçüncülüğü, 1 Türkiye dördüncülüğü kazandı. Ayrıca sporcular, 2 Türkiye beşinciliği, 1 Türkiye altıncılığı, 2 Türkiye yedinciliği, 1 Türkiye sekizinciliği elde etti.

Her öğrenci, kendi sıkletinde çok sayıda sporcu olmasına rağmen ilk 10'a girmeyi başardı.

Toplamda 16 madalya ve 22 derece kazanan Salih Şeremet Ortaokulu, en fazla birincilik elde eden okul olarak zirvedeki yerini aldı.

Bursa'dan katılım sağlayan diğer okullar da toplamda 3 birincilik, 1 üçüncülük, 1 dördüncülük, 1 beşincilik elde ederek Bursa'nın müsabakalardan 16 Türkiye birinciliği ve 28 derece ile ayrılmasına katkı sağladı.

Salih Şeremet Ortaokulu, takım sporlarının yanında bireysel branşlarda potansiyeli olan öğrencileri keşfedip fabrika mantığında spora kazandırmayı, turnuvalarda Türkiye birincilikleri elde etmenin yanında 15 yaş altı milli takıma sporcu kazandırmayı amaçlıyor. Bu yıl okulda oluşturulan bilek güreşi salonuyla öğrencilerinin gelişimine katkı sağlamaya devam eden okulda, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 317 lisanslı bilek güreşi sporcu bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Salih Şeremet Ortaokulu Bilek Güreşi Takımı Türkiye Birincisi - Son Dakika

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