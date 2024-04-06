Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AA\'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.
Vali Demirtaş mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna tanıklık eden AA'nın her daim halkın ülke ve dünyada yaşanan olaylar hakkında doğru ve tarafsız şekilde haberdar olmasını sağladığını bildirdi.
AA'nın, üstlendiği yüksek misyonun gereği olarak mesai mefhumu gözetmeksizin tarafsız habercilik anlayışıyla yurt içi ve dışında halkı bilgilendirmeye devam ettiğini belirten Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:
"Asırlık tecrübe ve birikimin gücünden ilham alarak kendini sürekli yenileyip geliştirerek halka doğru ve güvenilir haberler sunan milli ajansımız Anadolu Ajansının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk ve dünya basını için güvenilir bir kaynak olmaya devam edeceğine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle doğru ve tarafsız bilgileri insanlara ulaştırabilmek için mesleki ciddiyet ve hizmet anlayışından taviz vermeden birçok zorluğu göğüsleyerek hizmet veren Anadolu Ajansının 104. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."
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THY Euroleague'de 33. haftanın sona ermesinin ardından A. Efes'in ABD'li basketbolcusu Will Clyburn, haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Clyburn, Fenerbahçe Beko'yu mağlup ettikleri maçta 21 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 1 top çalma ile oynayarak 28 verimlilik puanı elde etti. Bu sezonki ilk, toplamda ise 6. kez haftanın MVP'si olan 33 yaşındaki basketbolcu performansıyla dikkat çekti.
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