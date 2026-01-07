Litvanya'dan Bursa'ya İş Birliği Daveti - Son Dakika
Litvanya'dan Bursa'ya İş Birliği Daveti

07.01.2026 14:17  Güncelleme: 15:49
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Litvanya Ankara Büyükelçisi Marius Janukonis'i ağırlayarak kültür, yenilenebilir enerji ve atık su yönetimi konularında iş birliği için görüş alışverişinde bulundu. İki ülke arasındaki tarihi bağların güçlendirilmesi hedefleniyor.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Litvanya Ankara Büyükelçisi Marius Janukonis'i Tarihi Belediye Binası'nda ağırlayarak kültür, yenilenebilir enerji ve atık su yönetimi konularında fikir alışverişinde bulundu. Büyükelçi Janukonis, Bursalı iş insanlarını ve kültür elçilerini, potansiyel iş birlikleri için üllkesine davet etti.

Litvanya Ankara Büyükelçisi Janukonis, Misyon Şefi Yardımcısı Dalija Ignataviciute ve Litvanya Bursa Fahri Konsolosu Berat Tunakan'ı Heykel'deki Tarihi Belediye Binası'nda ağırlayan Bozbey, konuklara kentin tarihi ve ekonomik potansiyeline ilişkin bilgi verdi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi'nin de yer aldığı ziyarette, iki ülke arasındaki bağların kuvvetlendirilmesi ve ikili ilişkiler ele alındı.

Litvanya ile Bursa arasındaki bağların 1930'lara kadar dayandığını ve iyi bir ticari bağ kurulduğunu aktaran Bozbey, ülke olarak Litvanya'ya büyük önem ve değer verdiklerini söyledi. Kentler arasında iş birliği oluşturma arzusunda olduklarını belirten Bozbey, "Kentlerin planlanması noktasında birbirimize destek olabiliriz. Aynı zamanda iyi uygulama örneklerini de birbirimizle paylaşabiliriz. Kültürel köprülerimizi güçlendirebilir, geleceğin en kritik başlıkları olan yenilenebilir enerji ve atık su yönetimi konularında işbirliği yapabiliriz. Litvanya'nın bu alanlardaki tecrübeleri ile kentimizin projelerini birleştirecek fırsatlarını değerlendirebiliriz" dedi.

Büyükelçi Janukonis ise Türkiye ile Litvanya arasındaki tarihi ilişkilerden bahsederken iki ülke ve Bursa arasındaki ilişkileri geliştirerek ortak projeler geliştirmek istediklerini söyledi. Eğitim teknolojisi ve yüksek teknoloji konularında yapılacak ortak çalışmaların olabileceğini anlatan Janukonis, Türkiye ile Litvanya'nın 100. yılını kutlayacaklarını hatırlattı. Litvanya'da Bursa ile ortaklık kurabilecek birçok kentin olduğunu anlatan Janukonis, Bursalı iş insanlarını ve kültür elçilerini birçok potansiyel barındıran ülkesine davet etti.

Kaynak: ANKA

