Bursa'ya iki büyük kongre ve kültür merkezi kazandırılıyor - Son Dakika
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Bursa'ya iki büyük kongre ve kültür merkezi kazandırılıyor

Bursa\'ya iki büyük kongre ve kültür merkezi kazandırılıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gelecek dönemde şehre iki büyük kongre ve kültür merkezi kazandırılacağını açıkladı. Ayrıca, Çekirge Teras projesi, motospor kompleksi, Mudanya Su Sporları Merkezi, Ata Sporları Kamp Merkezi ve yeni Atatürk Kapalı Spor Salonu gibi projeler de hayata geçirilecek.

24.03.2024 13:41  Güncelleme: 13:42
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu dönem kente iki büyük kongre ve kültür merkezi kazandıracaklarını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhur İttifakı adayı Aktaş, Bursa'nın, uzun senelerdir aralıksız devam eden, ulusal ve uluslararası festivalleriyle ünlü bir şehir olduğunu ifade etti.

Aktaş, Bursa Festivali, Altın Karagöz Halk Dansları Festivali gibi markalara ilave olarak geçen dönemde Gastronomi Festivali başta olmak üzere yeni değerlerle bu alanda önemli işlere imza attıklarını hatırlattı.

Gelecek dönemde var olan festivalleri daha da zenginleştirerek festival takvimine özel temalarda yeni festivaller ekleyeceklerini aktaran Aktaş, düzenlenen programların gerçekleştirileceği mekanlara olan ihtiyacın da üst düzeye çıktığını dile getirdi.

Aktaş, bu ihtiyaçları gidermek üzere mega projelere imza atma fırsatı bulduklarını vurgulayarak, şunları aktardı:

"Mega projenin ne anlama geldiğini anlamayan ve 20 yılda nitelikli bir etkinlik mekanı oluşturamayanlardan değiliz. Bu dönemde şehrimize iki büyük kongre ve kültür merkezi kazandırıyoruz. Bunlardan ilkini şehrimizin doğusuna Yıldırım ilçemizde gerçekleştiriyoruz. 800 kişi kapasiteli, tüm sahne sanatlarının icrasına yönelik altyapıya sahip olacak ana salonuyla birlikte sergi alanları, B2B ve workshop alanlarına sahip modern bir tesisi şehrimizin kullanımına sunuyoruz. Bu alandaki ikinci önemli eseri de Nilüfer ilçesinde inşa ediyoruz. 20 senedir yapılamadı. Onu da biz yapacağız. Yine 800 kişilik ana salon ve diğer eklentilere sahip olacak tesisimiz, yıl boyunca düzenlenecek etkinlikler sayesinde şehrimizin kültür sanat hayatına önemli katkılarda bulunacak."

Çekirge Teras projesi

Uzun senelerdir atıl vaziyette kalan Çelik Palas'ın ek otel yapısını yıkarak şehir silüetindeki olumsuz etkiyi kaldırdıklarını hatırlatan Aktaş, "Bu alanı her yaştan şehirlinin gurur duyacağı, yenilikçi yaklaşımla oluşturulan kullanımlarıyla sosyo-kültürel bir merkez olarak hizmete sunuyoruz. Çekirge Teras Sosyal ve Kültürel Tesis, Bursa'ya hayat verecek. İnşaat çalışmaları devam eden ve önümüzdeki yıl içinde tamamlayacağımız projemizle Modern Sanat Müzesi, Akıllı Şehircilik İnovasyon Merkezi, Hayat Boyu Sağlık Merkezi, spor alanları, kütüphane, E-spor ve Dijital Gençlik Merkezi, kültür-sanat atölyeleri gibi çağdaş kullanımları panoramik Bursa manzarası eşliğinde halkımızın hizmetine sunacağız." açıklamasında bulundu.

Motospor kompleksi ve Mudanya Su Sporları Merkezi

Aktaş, Bursa'da off-road, enduro, drift, tuning, moto cross gibi motor sporlarına olan rağbetin her geçen gün arttığını gözlemlediklerini anlattı.

Bu sporların düzenli, güvenli ve nitelikli bir şekilde yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan "Motospor Kompleksi"ni bu dönemde kente kazandıracaklarını belirten Aktaş, "Sahillerimizi su sporlarıyla da öne çıkarmayı hedefliyoruz. Yelken, kano, dalış ve buna benzer su sporlarımızı geliştirmek ve bu branşlarda hizmet veren kulüpleri bir çatı altında toplamak, bu branşlarda şampiyon sporcular yetiştirmek üzere Mudanya Su Sporları Merkezini de şehrimize kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Ata Sporları Kamp Merkezi

İznik'te 2022'de düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın vatandaşlardan büyük ilgi gördüğünü dile getiren Aktaş, okçuluk, binicilik, mas güreşi, matrak gibi geleneksel spor dallarına yönelik eğitim kampı şeklinde hizmet verecek 'Ata Sporları Kamp Merkezi'ni de İznik Gölü kenarında devreye alacaklarını bildirdi.

Ekonomik ömrünü doldurduğu için yıkımı yapılan Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda çalışmaların temel atma töreniyle başladığına değinen Aktaş, proje doğrultusunda 18 bin 900 metrekare inşaat alanlı, 3 bin 100 seyirci kapasiteli tüm birimleriyle kompleks halde yeni Atatürk Kapalı Spor Salonu'nu gelecek dönemde aynı yerinde şehrin hizmetine sunacaklarını aktardı.

Büyükşehir Belediyesi şehrin batı bölgesine artan talepler doğrultusunda yeni bir spor kompleksi kazandıracaklarına işaret eden Aktaş, bünyesinde futbol sahası, yüzme havuzu, salon sporları, tenis ve squash gibi branşları barındıran "Batı Spor Kompleksi" ile bölgenin önemli bir ihtiyacını da karşılayacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Mudanya, Bursa, Spor, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

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