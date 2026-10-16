Bursa Yıldırım'da güvenlik kamerasına yansıyan telefon gasbında 2 şüpheli tutuklandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 2 şüphelinin yolda yürüyen kadının cep telefonunu gasbettiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şirinevler Mahallesi'nde yolda yürüyerek telefonla konuşan bir kadının yanına motosikletle yaklaşan 2 şüpheli, kadının elindeki telefonu gasbedip olay yerinden kaçtı.

Kadının ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Kimlikleri ve ikamet adresleri belirlenen şüpheliler T.T. ve E.K, ekiplerce 48 saat takip edildi.

Motosikletin de çalıntı olduğunu belirleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyette yapılan sorgulamalarında T.T'nin 21, E.K'nin ise 7 suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olay anı ise çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.